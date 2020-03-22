В Киеве возникла проблема с бездомными из-за карантина. Видео

Закрытие киевского железнодорожного вокзала из-за карантина привело к тому, что несколько сотням бездомных теперь негде ночевать.

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Об этом изданию LB.ua рассказали волонтеры. Также в социальных сетях опубликовано соответствующее видео (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

Местные власти посоветовали бездомным обратиться в Дом социальной заботы.

"У нас есть Дом социальной заботы на улице Суздальской, 4. Все бездомные об этом знают. Их информирует социальный патруль, который курсирует по городу. В этом заведении бездомный может переночевать, помыться. Также ежедневно социальный патруль выезжает на места скопления бездомных и кормит их бесплатными обедами", – рассказал директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Свитлый.

При этом волонтеры отметили, что мест в приюте не хватит.

“Сейчас там живет 100 человек, а рассчитан он на 150-170 человек. На вокзале сотни людей и только часть может попасть на Суздальскую", – подчеркнула волонтер инициативы “Помоги бездомному” Ольга Роменская, которая 21 марта посещала Дом социальной заботы.

Свитлый отмечает, что работа с бездомными ведется, но заставит их приходить в приют они не могут. "Чтобы попасть на Суздальскую, бездомный должен пройти медобследование. Они не хотят", – пояснил чиновник.

Он добавил, что размещать палатки ГСЧС, как это обычно делают зимой, в Киеве не будут, потому что в дальнейшем похолодания не предвидится. Он уточнил, что места скопления бездомных дезинфицируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью на территорию жд вокзала вход был разрешен лишь наркоманам или людям без определенного места жительства. Киевлянка пожаловалась, как последние заполонили весь вокзал, а администрация их не трогает.

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