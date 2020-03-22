В Киеве возникла проблема с бездомными из-за карантина. Видео

Закрытие киевского железнодорожного вокзала из-за карантина привело к тому, что несколько сотням бездомных теперь негде ночевать.
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Об этом изданию LB.ua рассказали волонтеры. Также в социальных сетях опубликовано соответствующее видео (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).
Местные власти посоветовали бездомным обратиться в Дом социальной заботы.
"У нас есть Дом социальной заботы на улице Суздальской, 4. Все бездомные об этом знают. Их информирует социальный патруль, который курсирует по городу. В этом заведении бездомный может переночевать, помыться. Также ежедневно социальный патруль выезжает на места скопления бездомных и кормит их бесплатными обедами", – рассказал директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Свитлый.
При этом волонтеры отметили, что мест в приюте не хватит.
“Сейчас там живет 100 человек, а рассчитан он на 150-170 человек. На вокзале сотни людей и только часть может попасть на Суздальскую", – подчеркнула волонтер инициативы “Помоги бездомному” Ольга Роменская, которая 21 марта посещала Дом социальной заботы.
Свитлый отмечает, что работа с бездомными ведется, но заставит их приходить в приют они не могут. "Чтобы попасть на Суздальскую, бездомный должен пройти медобследование. Они не хотят", – пояснил чиновник.
Он добавил, что размещать палатки ГСЧС, как это обычно делают зимой, в Киеве не будут, потому что в дальнейшем похолодания не предвидится. Он уточнил, что места скопления бездомных дезинфицируют.
Я никогда не просил верить мне! Нигде на этой страничке Вы не найдёте ни единого призыва о том, чтоб Вы ПОВЕРИЛИ в подлинность того, что я пишу, показываю или делаю. Никогда и не при каких обстоятельствах я не позволял себе внушать Вам чтобы то либо, т.к. в своей жизни в всегда придерживаюсь строгих морально-этических правил, и честь и достоинство для меняет не пустые слова. Я никогда не собирал с Вас деньги, и не просил участвовать в каких либо других сборах, что тоже исключает смысл мне Вам врать. Меня знает в лицо и по имени все руководство полиции: от начальника Вокзала, - до одного из замминистра МВД, с которыми я общался лично. Т.е.- я не мифичный персонаж Единственное, о чем я всегда Вас просил - это прийти, и самим во во всем разобраться! Например, прийти на Вокзал, и спросить у бабушек, правда ли, что их избивает полиция, и правда ли, что им некуда идти. Или прийти, и часик-второй самим понаблюдать за тем, как бездомных разгоняют, как отнимают у них даже картонки, на которых те сидят на бетоне. Не нужно даже подходить к полиции и спрашивать, за что они так поступают с теми, кому некуда идти, ведь в данном случае важен сам факт. Ещё можно спросить в бабушек почему в такой мороз и ветер они "спят" на улице, а не в своей тёплой кроватке, как мы с Вами! Спросить у них лично, а не у меня, спросить, и убедится, что они там не по своей воли, что они не сами выбрали себе такой путь, как думает почти вся страна. Ещё можно поинтересоваться почему почти все дети сироты становятся БОМЖами после интернатов, и уточнить в мин.соц.политики количество детей, которые живут на улице, и "ждут своей очереди" на жильё. Или на смерть, это тоже можно уточнить, каким образом сейчас всем этим детям выживать. Я Вам более скажу, что если Вы запросите эту статистику, то, придёте в ужас от цифр (более 74000). Только вдумайтесь в это. Просто вдумайтесь, что сейчас на улицах где-то пытается выжить более 74000 детей! И это чуть ли не единственная оф. статистика в нашей стране, т.к. учёт бездомных официально никто не ведёт. PS: Я Вас год просил во всем разобраться. Создал эту страничку, чтоб открыть Вам глаза. Умолял, призывал не допустить весь этот геноцид.. А мы взяли, и допустили..(
Как сообщал OBOZREVATEL, ночью на территорию жд вокзала вход был разрешен лишь наркоманам или людям без определенного места жительства. Киевлянка пожаловалась, как последние заполонили весь вокзал, а администрация их не трогает.
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