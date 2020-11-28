В Киеве возле посольства РФ установили кресты в память о жертвах Голодомора. Фото

У посольства России в Киеве в День памяти жертв Голодомора 28 ноября устроили акцию "Помним, кто наши враги".

Инициатором мероприятия выступила партия "Национальный корпус", говорится на ее сайте. В сообщении указано, что целью акции является напомнить о том, что ответственной за геноцид миллионов украинцев, является Россия "как правопреемница СССР, которая продолжает агрессию относительно Украины".

Под зданием установили 33 креста nationalcorps.org

Во время мероприятия активисты растянули под стенами здания баннеры с надписями: "Помним, кто наши враги", "Убивали тогда. Убивают сейчас", установили 33 креста и лампадки в память о 1933 годе и символе того, что Россия оставляет после себя лишь смерть и разруху. В конце мероприятия активисты зажгли файера.

Митингующие жгли файера nationalcorps.org

Напомним, что в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв голодоморов. В этот день каждый год украинцы зажигают свечи в окнах своих домов в память о замученных голодом.

Акция состоялась под посольством России nationalcorps.org

Под зданием установили 33 креста и лампады nationalcorps.org

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ рассекретила архивные документы СССР о переписи населения в Украине, которые показали реальные демографические последствия Голодомора. Они свидетельствуют, что советская власть не признавала никаких намеков на созданный ею геноцид.