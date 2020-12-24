В Киеве возле поликлиники умер мужчина

В Дарницком районе Киева в четверг утром, 24 декабря, возле одной из поликлиник скончался мужчина.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, он работал дворником (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. +18).

"Человеку внезапно стало плохо. К сожалению, он скончался до прибытия врачей. Причины смерти установит экспертиза", – отметил наш собеседник.

Он добавил, что, по предварительным данным, смерть не была насильственной. Детали происшествия установит полиция.

Как сообщил Киев оперативный, тело мужчины некоторое время просто лежало на улице прикрытое пленкой на виду у прохожих.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева 21 декабря 46-летний мужчина утонул в собственной ванной. Предварительно установлено, что у киевлянина были хронические болезни. Когда он принимал ванну, у него якобы случился инсульт.