В Киеве вооруженная группировка напала на водителя: объявлен розыск

В Киеве четверо мужчин отобрали у своего знакомого авто, угрожая ему автоматами.

Событие произошло в Святошинском районе Киева, рядом со станцией метро "Академгородок", пишут в группе "Киев Оперативный".

"Произошло разбойное нападение: к мужчине на Audi белого цвета подъехало четверо мужчин, с которыми он был наглядно знаком. Двое из них были с автоматами. Ударив мужчину прикладом автомата в лицо, они забрали его автомобиль BMW с номерами KNS1061F и уехали", ― пересказали ход событий в посте.

Всех, кто владеет информацией о преступлении или подозреваемых, просят обратиться в Святошинское управление полиции или по номеру "102".

Угнанный автомобиль Facebook "Киев Оперативный"

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