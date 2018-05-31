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В Киеве вооруженная группировка напала на водителя: объявлен розыск

1.4тЧитать новость на украинском

В Киеве четверо мужчин отобрали у своего знакомого авто, угрожая ему автоматами.

Событие произошло в Святошинском районе Киева, рядом со станцией метро "Академгородок", пишут в группе "Киев Оперативный".

"Произошло разбойное нападение: к мужчине на Audi белого цвета подъехало четверо мужчин, с которыми он был наглядно знаком. Двое из них были с автоматами. Ударив мужчину прикладом автомата в лицо, они забрали его автомобиль BMW с номерами KNS1061F и уехали", ― пересказали ход событий в посте.

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Всех, кто владеет информацией о преступлении или подозреваемых, просят обратиться в Святошинское управление полиции или по номеру "102".

Угнанный автомобиль

Facebook "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве заметили мошенниц, которые знакомятся на улицах с детьми и просят их выносить вещи из дома.

Место
УкраинаКиев
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