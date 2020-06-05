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5 июня • обновлено в 16:56
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В Киеве водителя трамвая избили за замечание о масках. Видео

1.4т
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В Киеве компания мужчин избила водителя трамвая, попросившего их надеть защитные маски.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook со ссылкой на очевидца (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Киеве избили водителя трамвая

В Киеве избили водителя трамвая

"Ситуация была так: на остановке трамвай совершал посадку/высадку пассажиров, когда посадка закончилась, несколько пассажиров (компания друзей), были без масок. Их водитель и кондуктор попросили надеть маски, на что в ответ получили отказ в грубой форме", – говорится в сообщении.

После этого водитель попытался обьяснить, что если они не наденут маски, то трамвай не имеет права продолжать движение.

"На это компания отреагировала крайне агрессивно и накинулась с кулаками на водителя. Побили его сильно. Он в БСП, забрала скорая с места", – отметил очевидец.

По его словам, прибывшая полиция не стала задерживать нападавших.

Напомним, ранее в Киеве жестоко избили журналиста OBOZREVATEL Романа Грушу.

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Место
Украина Киев
Теги
видео полиция карантин избили украинца
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