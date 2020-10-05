В Киеве водитель выбросил из маршрутки девушку, оплатившую проезд монетами. Видео

Мирослав Семенюк Кияни 11:16, 5.10.2020 Обновлено: 12:08, 5.10.2020

В Киеве на Позняках водитель маршрутки грубо вытолкал из салона девушку якобы за то, что она оплатила проезд монетами.

Как сообщает Telegram-канал KIEVMAP со ссылкой на очевидцев, в маршрутном такси №511 девушка расплатилась железными гривнами.

"Водитель не стал принимать такие деньги и попросил заменить на бумажные. Когда та отказалась, вышвырнул девушку из автобуса", – говорится в сообщении.

Никто из пассажиров маршрутки не заступился за пострадавшую.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля в Днепре водитель вышвырнул из маршрутки парня без маски.

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Кияни

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