Антирекорд по нарушению скоростного режима, зафиксированный автоматической системой фиксации нарушений ПДД, установил водитель Audi, который двигался по улице Елены Телиги в Киеве.

Об этом сообщили на странице Патрульной полиции в Facebook. Отмечается, что скорость автомобиля с госномером AA297 *** была 224 км/ч. Других деталей в полиции не сообщают.

Также камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 км/ч, а на трассах, где установлены дорожные камеры, разрешенную скорость значительно превысили более 200 автомобилей.

Кроме того, в полиции отчитались, что наибольшее количество раз скоростной режим нарушил автомобиль Mazda, с номерным знаком AI142 ***. Он превышал 13 раз за сутки.

Также камеры зафиксировали два автомобиля – BX238 *** и BE907 *** – каждый из которых нарушил скоростной режим по 9 раз.

Кроме того, нарушение скоростного режима были замечены на трассах Киев-Ковель-Ягодин, Киев-Одесса, Киев-Чоп, Киев-Харьков-Довжанский, Киев-Знаменка.

Патрульная полиция Украина / Facebook

Патрульная полиция Украина / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL: