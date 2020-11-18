В Киеве остановили маршрутчика под наркотиками: он оправдывался болезнью

В Подольском районе Киева 18 ноября полицейские остановили маршрутное такси, водитель которого имел явные признаки наркотического опьянения.

Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киева, маршрутка двигалась с нарушением ПДД, а мужчина был без защитной маски и во время движения разговаривал по мобильному телефону.

Маршуртка ехала с нарушениями правил дорожного движения. Пресс-служба патрульной полиции Киева

Свое состояние мужчина объяснил тем, что у него была зубная боль и он принимал лекарства, название которых не помнит. Во время поверхностного осмотра водителя и маршрутки патрульные обнаружили пакет с порошкообразным веществом и бутылку с веществом бурого цвета, вероятно, наркотического происхождения.

По требованию патрульных мужчина согласился пройти осмотр у врача-нарколога.

На водителя составили протокол об управлении маршруткой в состоянии опьянения. Пресс-служба патрульной полиции Киева

По данному факту составлены протокол по статье 44-3 (Нарушение правил карантина) и по части 1 статьи 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве за 17 ноября патрульные полицейские выявили 22 водителя, у которых были признаки алкогольного опьянения. Трое из них попали в ДТП.