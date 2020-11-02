В Киеве водитель разбил лицо женщине с двумя детьми. Видео

В Киеве водитель ударил женщину с двумя маленькими детьми в лицо.

Об этом говорится в сообществе Киев Информ в Facebook. На видео видно, что у пострадавшей окровавлены лицо и руки (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Автохам. Мужчина на Позняках (Драгоманова, 2Б) в 16:30 дня ударил женщину, которая была с двумя детьми, причем одного держала на руках. Все произошло из-за того, что водитель на придомовой территории чуть не наехал на молодую женщину. Она ударила по его машине самокатом. Он в ответ вышел и ударил ее в лицо (в этот момент ребенок был на руках) ", – говорится в сообщении.

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