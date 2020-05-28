"Я тебя туда не посылал!" В Киеве водитель маршрутки грубо отказал в проезде ветерану АТО

В четверг, 28 мая, водитель маршрутки №317а "ст. м. Харьковская – Борисполь" в грубой форме отказал в проезде участнику АТО на Донбассе.

Как сообщила в Facebook жена атошника Инна Ольховая, мотивом отказа было: "Мне твое удостоверение участника боевых действий до ж…пы, я тебя туда не посылал".

Ветерана АТО не пустили в маршрутку

"Заявление в полицию написано, но все мы осведомлены, что это ни к чему не приводит", – отметила она.

Женщина попросила пользователей "сделать маршрут и водителя знаменитым".

"А также при случае поинтересуйтесь у него, где он был в 2014-20 гг, и почему у него самого нет ни прав, ни документов на маршрут, ни маршрутного листа, ни даже свидетельства о праве выполнять пассажирские перевозки по городу и области", – добавила Ольховая.

Facebook Инны Ольховой

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, на котором ветеран АТО, потерявший на Донбассе ногу, вернулся к своему обидчику-водителю, который выгнал его из маршрутки.

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