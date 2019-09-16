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17 сентября • обновлено в 01:24
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В Киеве во второй раз открыли стеклянный мост: опубликовано видео

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В Киеве в понедельник, 16 сентября, во второй раз открыли пешеходно-велосипедный стеклянный мост.

О возобновлении полного доступа к сооружению, которое соединяет арку Дружбы народов и парк Владимирская горка, в Twitter сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня под вечер сняли ограждения и открыли обновленные стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста. Немного волнуюсь... Надеюсь, обойдется без экстремальных инцидентов", - написал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, новый мост в Киеве был открыт в конце мая, но вскоре его закрыли из-за повреждений стеклянного пола.

В июле на мосту снова образовалась трещина, но уже у основания одного из ограждений.

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Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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