В Киеве внезапно выпал снег: завораживающие фото и видео
В Киеве во вторник, 14 апреля, неожиданно для жителей столицы пошел мокрый снег.
Пользователи соцсетей делятся фото и видео апрельской аномалии.
"Снег в середине апреля – очень оригинально. Чем ещё удивит нас природа в этом году?", – пишет киевлянка Оксана Русович.
"Снег, как смех, на зеленых листьях", – делится видио синоптик Наталья Диденко.
"Кто заказывал снег", – подписал видео журналист Василия Михальчук.
В городе Вишневое, Киевской области, тоже идет снег.
Стоит отметить, что Укргидрометцентр дал прогноз о том, что в Киеве с 13 и до 17 апреля будет чрезвычайно переменчивая погода. Если в первый день будет тепло и сухо, то в последующие – резко похолодает и даже пойдет дождь со снегом.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в среду, 15 апреля, погода в Украине будет холодной и с заморозками, но без осадков в большинстве регионов.