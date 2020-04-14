В Киеве внезапно выпал снег: завораживающие фото и видео

Кияни 17:46, 14.04.2020

В Киеве во вторник, 14 апреля, неожиданно для жителей столицы пошел мокрый снег.

Пользователи соцсетей делятся фото и видео апрельской аномалии.

Снег в Киеве, 14 апреля 2020 год
Снег в Киеве, 14 апреля 2020 год

"Снег в середине апреля – очень оригинально. Чем ещё удивит нас природа в этом году?", – пишет киевлянка Оксана Русович.

"Снег, как смех, на зеленых листьях", – делится видио синоптик Наталья Диденко.

"Кто заказывал снег", – подписал видео журналист Василия Михальчук.

В городе Вишневое, Киевской области, тоже идет снег.

Стоит отметить, что Укргидрометцентр дал прогноз о том, что в Киеве с 13 и до 17 апреля будет чрезвычайно переменчивая погода. Если в первый день будет тепло и сухо, то в последующие – резко похолодает и даже пойдет дождь со снегом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в среду, 15 апреля, погода в Украине будет холодной и с заморозками, но без осадков в большинстве регионов.

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Кияни

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