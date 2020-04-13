В Киеве "влетели" сотни нарушителей карантина: штрафов набралось на 150 тысяч грн

В Киеве за время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19 полиция составила 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений. В бюджет из таких лиц уже было взыскано более 150 тысяч гривен.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 13 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он также жестко обратился к киевлянам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В эти выходные правоохранители несли усиленную службу в городе. Патрулировали парки, скверы, публичные места. По информации мониторингового центра КГГА по противодействию распространению COVID-19, полиция за период введенных ограничительных мер уже составила всего 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений", – подчеркнул глава столицы.

В Киеве "влетели" сотни нарушителей карантина. Иллюстрация

Сколько протоколов и за что было составлено:

91 – за пребывание в общественных местах без масок или респираторов;

21 – за пребывание группой более двух человек;

26 – за посещение парков и скверов;

7 – за посещение спортивных и детских площадок;

66 протоколов – за нарушение правил самоизоляции.

"В бюджет из нарушителей через суды взыскано уже более 150 тысяч гривен", – заявил Кличко.

Глава столицы также жестко обратился к ее жителям из-за карантина и коронавируса. Он отметил, что постоянно призывает киевлян понимать всю серьезность угрозы, беречься и придерживаться ограничений.

"И я благодарен тем людям, которые прислушиваются. Тем же, кто пренебрегает правилами и приводит примеры стран, где, мол, не такие строгие ограничения, советую: посмотрите, как сейчас разворачивается ситуация в той же Москве! Это не так далеко, как США, Италия, Испания. Может, поймете, что ограничения в столице были введены вовремя? И ради вашей безопасности!" – заявил Кличко.

Он напомнил, что для того, чтобы город как можно быстрее вернулся к привычной жизни, нужно выполнять определенные условия.

"Их придумала не городские власти. Мы опираемся на рекомендации специалистов Всемирной организации здравоохранения, медиков, на опыт других стран. Делаем все, чтобы не случилось инфекционного взрыва, который может привести к коллапсу медицины и большому количеству жертв, как это случилось в США, Италии и Испании. Поэтому не надо искать поводов, чтобы не соблюдать правила! Это ваше здоровье и жизнь! Это безопасность ваших родных и близких", – подытожил Кличко.

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