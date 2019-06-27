В Киеве ветром сорвало крышу здания: момент попал на видео

В четверг, 27 июня, в Киеве буря со шквальным ветром сорвала металлическую крышу на здании.

Видео с происшествием опубликовали в сети. ЧП произошло в столичном микрорайоне Виноградарь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На кадрах видно, как сильный ветер буквально срывает металлическую крышу на одноэтажных строениях.

Напомним, что в Киеве около 12:00, 27 июня, сильно ухудшилась погода – налетел сильный ветер, небо затянуло темными тучами и началась гроза.

Согласно прогнозу погоды, в Киеве в ближайшие часы ожидается сильный дождь с грозой, обусловленный приходом атмосферного фронта.

"На всякий случай закройте все окна, уберите вещи с открытых балконов", – предупредила синоптик Наталья Диденко.

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