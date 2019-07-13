В Киеве в "Жулянах" случилось ЧП с самолетом: все подробности

Самолет "Белавиа" "Киев-Минск" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в киевском аэропорту Жуляны вечером 12 июля.

Об инциденте сообщают в соцсетях очевидцы. В частности, пассажирка самолета Kasia Syramalot уточнила, что в результате никто не пострадал. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Минск-Киев. Самолет Belavia в Жулянах вылетел со взлетно-посадочной полосы в поле (насколько понимаю, полосы тут достаточно разбиты). Пилот успел затормозить, чтобы не въехать в ограждения. Но фонари на поле все-таки немного помяли", – написала она в Instagram.

В "Жулянах" случилось ЧП с самолетом Instagram Kasia Syramalot

В аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны)сообщили, что рейс B2847 из Минска должен был приземлиться в 23.40. При посадке Boeing 737−300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы приблизительно на 100 метров, передает TUT.BY.

Cамолет, по словам представителя аэропорта, получил незначительные повреждения "в виде поцарапанной краски".

В "Жулянах" случилось ЧП с самолетом ТUT.BY

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля текущего года самолет Boeing 777−200 авиакомпании Air Canada, следовавший по маршруту Ванкувер – Сидней, совершил аварийную посадку в Гонолулу (Гавайские острова, США), в результате чего пострадали 35 человек.

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