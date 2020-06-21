В Киеве в жилом доме взорвался газ: разрушены несколько этажей. Видео

Марина Лисничук Кияни 10:18, 21.06.2020 Обновлено: 11:02, 21.06.2020

В Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв газа в девятиэтажке на проспекте Григоренко, 41. В результате были повреждены несколько этажей.

По данным ГСЧС, под завалами находятся люди, информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. В сети опубликовали фото и видео с места событий (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"В девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением междуэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей", – информирует пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что на место ЧП срочно выехали все аварийные службы, а также медики и сотрудники Национальной полиции. От ГСЧС привлечено 46 спасателей и 9 единиц техники.

Был эвакуирован 21 человек. Кроме этого, из-под завалов спасатели деблокировали одного человека и проводилось деблокирование еще трех.

По словам очевидцев, звук от взрыва в многоэтажке на Позняках был слышен на весь район, в результате разрушено по меньшей мере шесть квартир.

В многоэтажке Киева взорвался газ
(Facebook Киева оперативного)
ЧП произошло на проспекте Григоренко, 41
(Фото из соцсетей)
(Фото из соцсетей)
(Фото из соцсетей)
(Фото из соцсетей)
(Фото из соцсетей)
(Фото из соцсетей)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе Киевской области в частном дворе произошел взрыв гранаты, в результате которого один человек погиб, а другой получил осколочные ранения.

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Кияни

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