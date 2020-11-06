В Киеве в свой день рождения скончался ребенок из-за отравления грибами

В пятницу утром, 6 ноября, в областной киевской детской больнице "Охматдет", не выходя из комы, скончалась 10-летняя жительница Саврани Одесской области, которая отравилась грибами.

Об этом в Facebook написала глава Благотворительного фонда "Любовь Любушкина" Любовь Рябко. Она рассказала, что Вика умерла в день своего рождения.

"Наша малышка Виктория отошла в другой мир. В свой день рождения! Её забрали ангелы. Бог теперь держит тебя в руках, а мы всегда будем хранить тебя в наших сердцах. Смерть девочки – потеря невосполнимая. Как найти реальную точку опоры, если остались только одиночество и пустота у мамы? Как справиться с болью и горем?" – написала Рябко.

Вика умерла в день своего рождения. Любовь Рябко в Facebook

В Киеве скончался ребенок из-за отравления грибами. Любовь Рябко в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 26-летний Коннор Рид, который был первым британцем, переболевшим коронавирусом, найден мертвым в своей комнате в студенческом общежитии Бангорского университета на севере Уэльса.