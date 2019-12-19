В Киеве произошел взрыв на территории школы: фото ЧП

В четверг, 19 декабря, в школе № 18 в Оболонском районе Киева (поселок Водогон) взорвалась котельня.
Об этом сообщается на странице "Киева Оперативного" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Причина, по которой рвануло небольшое здание, пока не установлена. В результате ЧП никто не пострадал.
В Киеве в школе взорвался котел
Отмечается, что из-за взрыва школа осталась без автономного отопления на неопределенный срок.
В Киеве в школе взорвался котел
В Киеве в школе взорвался котел
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября в школе №8 на Приорке произошло ЧП, в результате которого госпитализировали несколько человек. Ученик распылил в лицо охраннику газ. Пострадали еще 10 школьников.
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