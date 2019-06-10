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/Новости Киева

В Киеве в Раде и на пяти станциях метро ищут бомбу: что произошло

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В понедельник, 10 июня, в киевскую полицию сообщили о минировании ряда госучреждений, станций метро и супермаркета.

Как сообщает "Информатор", сообщения о минировании Верховной Рады и пять станций метро поступили на электронную почту столичной Нацполиции.

Также под "минирование" попали здания Министерства обороны Украины, магазина "Дары моря" и супермаркета METRO. Полицейские ищут взрывчатку на следующих станциях метро: "Олимпийская", "Театральная", "Золотые ворота", "Печерская" и "Теремки".

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Сообщается, что по указанным объектам выехали спецслужбы и проверяют помещения. Кроме того, все указанные выше станции метро закрыты на вход и выход.

При этом в пресс-службе столичного метрополитена сообщили, что на проверку закрыты лишь станции "Театральная" и "Золотые ворота".

Минирование в Киеве

Минирование в Киеве

Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестные сообщили о минировании Института рака. Эвакуировать пациентов пришлось прямо на каталках.

Ранее неизвестные заявили о минировании нескольких крупных ТРЦ. Посетителей и сотрудников эвакуировали из шести торговых центров.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
патрульная полицияминированиеВерховная Рада УкраиныКиевский метрополитен
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