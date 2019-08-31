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В Киеве в новострое вспыхнул масштабный пожар: первые фото и видео

1.5т Читать материал на украинском

В Киеве на ул. Бережанской, 15 вспыхнул масштабный пожар в новострое.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В частности, в Telegram-канале КО INFO были опубликованы фото и видео возгорания.

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Затем появилось уточнение, что горит ЖК "Бережанский". На обнародованных кадрах видно, что черный дым валит столбом.

В Киеве в новострое вспыхнул масштабный пожар: первые фото и видео

КО INFO

Уточняется, что якобы горит 100 м кв. утеплителя на строительстве. На месте уже работают спасатели.

В Киеве в новострое вспыхнул масштабный пожар: первые фото и видео

КО INFO

В Киеве в новострое вспыхнул масштабный пожар: первые фото и видео
В Киеве в новострое вспыхнул масштабный пожар: первые фото и видео
В Киеве в новострое вспыхнул масштабный пожар: первые фото и видео

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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