В Киеве в новострое вспыхнул масштабный пожар: первые фото и видео

В Киеве на ул. Бережанской, 15 вспыхнул масштабный пожар в новострое.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В частности, в Telegram-канале КО INFO были опубликованы фото и видео возгорания.

Затем появилось уточнение, что горит ЖК "Бережанский". На обнародованных кадрах видно, что черный дым валит столбом.

КО INFO

Уточняется, что якобы горит 100 м кв. утеплителя на строительстве. На месте уже работают спасатели.

КО INFO

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