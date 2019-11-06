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7 ноября • обновлено в 00:07
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Взрывом оторвало голову: в Киеве совершено громкое покушение. Первые фото и видео теракта

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На Брест-Литовском шоссе в Киеве вечером в среду, 6 ноября, неизвестный бросил взрывчатку на крышу автомобиля Mersedes АА0070MI, принадлежащего бизнесмену Игорю Сало, что привело к гибели одного человека.

Еще двое были ранены. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киеве (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

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Взрывом оторвало голову: в Киеве совершено громкое покушение. Первые фото и видео теракта

Пресс-служба Нацполиции

Взрывом оторвало голову: в Киеве совершено громкое покушение. Первые фото и видео теракта

Пресс-служба Нацполиции

Взрывом оторвало голову: в Киеве совершено громкое покушение. Первые фото и видео теракта

Пресс-служба Нацполиции

Стало известно, что взрывом задело автомобиль, который стоял рядом с машиной, которая стала целью преступника.

На место ЧП прибыли правоохранители, спасатели и много машин "скорой помощи". Полиция ввела специальный план "Перехват" для розыска злоумышленника. По предварительным данным, взрывчатку на крышу Mersedes бросил мотоциклист с целью убить собственника.

По данным Telegram-канала Klymenko Time, ищут спортивный мотоцикл, возможно, BMW черного цвета (госномер точно неизвестен – АА3777 или АА3277), сзади на мотоцикле установлен багажник (коробка), за рулем человек весь в черном и черном шлеме.

Что известно о собственнике авто

По данным источника OBOZREVATEL в правоохранительных органах, машина принадлежала российско-украинскому бизнесмену, директору крупной фармацевтической компании Игорю Сало.

Полицейскому из полиции охраны, который находился в авто, взрывом оторвало голову. Сам Сало и его водитель остались живы, однако о их состоянии пока ничего не известно.

В Киеве взорвали авто Игоря Сало

В Киеве взорвали авто Игоря Сало

Антикор

В Киеве взорвали авто Игоря Сало

В Киеве взорвали авто Игоря Сало

Антикор

Игорь Сало начинал свою карьеру бизнесмена в России, однако ему не удалось занять там высокую нишу, поэтому он переехал в Украину. Тут до 2010 года Сало обзавелся связями и попал в "богемную тусовку" благодаря близким отношениям с "Мисс Украина-1995" Владой Литовченко.

Сало дружил с Литовченко

Сало дружил с Литовченко

Антикор

По данным портала "Антикор", бизнесмена подозревают в нескольких рейдерских захватах украинских предприятий. Первыми из них стали "Элитуниверсалсервис", ООО "СИМП", ООО "Электроюжмонтаж" и другие.

После попыток найти себя в строительном бизнесе, Сало перешел в фармацевтическую отрасль. Также известно, что он связан с аграрным сектором Украины.

Фоторепортаж с места событий

Взрывом оторвало голову: в Киеве совершено громкое покушение. Первые фото и видео теракта

Пресс-служба Нацполиции

Взрывом оторвало голову: в Киеве совершено громкое покушение. Первые фото и видео теракта
Взрывом оторвало голову: в Киеве совершено громкое покушение. Первые фото и видео теракта
Взрывом оторвало голову: в Киеве совершено громкое покушение. Первые фото и видео теракта
Взрывом оторвало голову: в Киеве совершено громкое покушение. Первые фото и видео теракта
Взрывом оторвало голову: в Киеве совершено громкое покушение. Первые фото и видео теракта

Из-за инцидента в части Киева образовалась масштабная пробка. В частности, движение транспорта было парализовано в районе проспекта Победы.

Взрывом оторвало голову: в Киеве совершено громкое покушение. Первые фото и видео теракта

Скриншот

Новость обновляется.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Вечером 22 октября в центре Киева прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. Одним из погибших оказался легендарный участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей").

  • Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов предположил, что причиной могло стать тяжелое психическое состояние военного.

  • Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что нельзя исключать, что граната, из-за которой погиб ветеран АТО Виктор Дегтярев, могла быть приведена кем-то в опасное состояние.

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Куни Чан
Куни Чан
"Kyeв" ни для без убийства!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Всё понимаю, в*йна, какие-то разборки, но… в маршрутку? Со случайными, ни в чём не повинными людьми? Это уже за гранью. Тер*оризм в чистом виде, причём туп*й и жесток*й. Хуже ИГ*Л.
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1
Ш. Олег
Ш. Олег
Попович Олег, первоначально статья называлась "В Киеве взорвалась маршрутка - много раненых." И речь в ней шла именно о маршрутке. Так что претензии предъявляй не мне, а журналистам "Обоза". Надеюсь, понятно объяснил?
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0
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Попович Олег
Попович Олег
Ш. Олег, ты читать разучилось или с детства с задержкой развития?
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Пердячии Хохол
Пердячии Хохол
Путин?
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Куни Чан
Куни Чан
а Сало его агент
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