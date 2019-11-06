Взрывом оторвало голову: в Киеве совершено громкое покушение. Первые фото и видео теракта

На Брест-Литовском шоссе в Киеве вечером в среду, 6 ноября, неизвестный бросил взрывчатку на крышу автомобиля Mersedes АА0070MI, принадлежащего бизнесмену Игорю Сало, что привело к гибели одного человека.

Еще двое были ранены. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киеве (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Пресс-служба Нацполиции

Пресс-служба Нацполиции

Пресс-служба Нацполиции

Стало известно, что взрывом задело автомобиль, который стоял рядом с машиной, которая стала целью преступника.

На место ЧП прибыли правоохранители, спасатели и много машин "скорой помощи". Полиция ввела специальный план "Перехват" для розыска злоумышленника. По предварительным данным, взрывчатку на крышу Mersedes бросил мотоциклист с целью убить собственника.

По данным Telegram-канала Klymenko Time, ищут спортивный мотоцикл, возможно, BMW черного цвета (госномер точно неизвестен – АА3777 или АА3277), сзади на мотоцикле установлен багажник (коробка), за рулем человек весь в черном и черном шлеме.

Что известно о собственнике авто

По данным источника OBOZREVATEL в правоохранительных органах, машина принадлежала российско-украинскому бизнесмену, директору крупной фармацевтической компании Игорю Сало.

Полицейскому из полиции охраны, который находился в авто, взрывом оторвало голову. Сам Сало и его водитель остались живы, однако о их состоянии пока ничего не известно.

В Киеве взорвали авто Игоря Сало Антикор

В Киеве взорвали авто Игоря Сало Антикор

Игорь Сало начинал свою карьеру бизнесмена в России, однако ему не удалось занять там высокую нишу, поэтому он переехал в Украину. Тут до 2010 года Сало обзавелся связями и попал в "богемную тусовку" благодаря близким отношениям с "Мисс Украина-1995" Владой Литовченко.

Сало дружил с Литовченко Антикор

По данным портала "Антикор", бизнесмена подозревают в нескольких рейдерских захватах украинских предприятий. Первыми из них стали "Элитуниверсалсервис", ООО "СИМП", ООО "Электроюжмонтаж" и другие.

После попыток найти себя в строительном бизнесе, Сало перешел в фармацевтическую отрасль. Также известно, что он связан с аграрным сектором Украины.

Фоторепортаж с места событий

Пресс-служба Нацполиции

Из-за инцидента в части Киева образовалась масштабная пробка. В частности, движение транспорта было парализовано в районе проспекта Победы.

Скриншот

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Как писал OBOZREVATEL:

Вечером 22 октября в центре Киева прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. Одним из погибших оказался легендарный участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей").

Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов предположил, что причиной могло стать тяжелое психическое состояние военного.

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что нельзя исключать, что граната, из-за которой погиб ветеран АТО Виктор Дегтярев, могла быть приведена кем-то в опасное состояние.

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