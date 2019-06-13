В четверг, 13 июня, в Киеве из Днепра поблизости моста Метро достали тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня, 13 июня в 12:12 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение от правоохранителей о обнаружено тело мужского пола в реке Днепр возле моста Метро", – сказано в сообщении.

Новости Под Киевом на берегу Днепра нашли труп со связанными руками

В Киеве в Днепре нашли труп dsns.gov.ua

Отмечается, что на место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в г. Киеве.

Как оказалось, тело мужчины находилось на расстоянии 30 м от берега на поверхности воды. Водолазы с помощью специального снаряжения достали тело мужчины и передали правоохранительным органам. В полиции начали расследование трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за сутки 9 июня были найдены тела трех утонувших людей. Два происшествия случились в Оболонском районе, еще одно – в Дарницком.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся