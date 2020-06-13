В Киеве утонул ребенок на популярном пляже: кадры с места ЧП 18+

На берег одного из популярных пляжей в Оболонском районе Киева вытащили тело утонувшего ребенка.

Инцидент произошел на пляже "Африка" в районе станции метро Героев Днепра, сообщается в Instaram dtpkievua, где также опубликовано соответствующее видео.

В Киеве утонул ребенок на популярном пляже Кадр видео

Известно только, что это мальчик. Больше никаких подробностей пока нет.

На кадрах видно, что тело ребенка уже посинело. Вокруг собрались люди, а возле мальчика находятся сотрудники правоохранительных органов.

В Киеве утонул ребенок на популярном пляже Google Maps

Instaram dtpkievua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Желтых Водах Днепропетровской области утонул 11-летний мальчик. Инцидент произошел, когда пятеро детей прыгали с технического моста в реку Желтая. В результате один из них не вынырнул из воды.

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