В Киеве устроили вооруженную "охоту" на владельцев дорогих телефонов

В Дарницком районе столицы преступники напали на парня и отобрали у него мобильный телефон.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло около полуночи 3 октября на ул. Анны Ахматовой (микрорайон Позняки). 19-летний парень наклонился отсканировать QR-код, чтобы воспользоваться сервисом по прокату велосипедов, а в этот момент к нему подошли двое неизвестных.

Один из них приставил нож к горлу парня и забрал iPhone 11. Стоимость данной модели, презентация которой состоялась в сентябре прошлого года, в Киеве стартует от 20 тысяч гривен.

Подозреваемым примерно по 25 лет, оба худощавые и высокие. После разбойного нападения они скрылись во дворах. Правоохранители прочесали близлежащую территорию, однако задержать по горячим следам злоумышленников не удалось.

В случае поимки им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Нападение произошло на Позняках. Google Maps

В тот же день в Оболонском районе (на проспекте Оболонском) у 46-летнего мужчины преступник отобрал сумку с деньгами и мобильный телефон.

А 2 октября в Соломенском районе Киева телефона лишился 32-летний мужчина. Двое неизвестных отобрали у него телефон на улице Адама Мицкевича.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевские правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве директора магазина. Женщине нанесли 15 ножевых ранений.