В Киеве устроили акцию в поддержку узников Кремля. Фото

В Киеве на Софийской площади в воскресенье, 20 сентября, состоялась акция в поддержку заложников Кремля. В ее рамках общественные деятели читали фрагменты из писем заключенных.

Как сообщает Громадське радіо, акция называлась "Письма из-за решетки". Фрагменты писем пришли зачитать, среди прочих, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова, журналистка и руководительница Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк, журналист, ведущий Роман Винтон (Майкл Щур) и актриса Рима Зюбина.

Все желающие во время акции имели возможность написать письмо заключенным. Отметим, что писательский правозащитный марафон в поддержку украинских узников Кремля устраивают уже третий год подряд.

Акция "Письма из-за решетки" Фото: Громадське радіо

В ней принимали участие общественные деятели Фото: Громадське радіо

Напомним, по данным кампании #PrisonersVoice, в России и оккупированном Крыму за решеткой находится по меньшей мере 101 человек. Кроме того, боевики на Донбассе удерживают в плену не менее 234 украинцев.

Общественные деятели зачитали письма заключенных Фото: Громадське радіо

Все желающие могли написали письмо пленникам Кремля Фото: Общественное радио

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 27 сентября состоится забег в поддержку украинского нацгвардейця Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии.