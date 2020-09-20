В Киеве устроили акцию в поддержку узников Кремля. Фото

Ольга Липич Кияни 17:24, 20.09.2020

В Киеве на Софийской площади в воскресенье, 20 сентября, состоялась акция в поддержку заложников Кремля. В ее рамках общественные деятели читали фрагменты из писем заключенных.

Как сообщает Громадське радіо, акция называлась "Письма из-за решетки". Фрагменты писем пришли зачитать, среди прочих, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова, журналистка и руководительница Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк, журналист, ведущий Роман Винтон (Майкл Щур) и актриса Рима Зюбина.

Все желающие во время акции имели возможность написать письмо заключенным. Отметим, что писательский правозащитный марафон в поддержку украинских узников Кремля устраивают уже третий год подряд.

Акция "Письма из-за решетки"
Фото: Громадське радіо
В ней принимали участие общественные деятели
Фото: Громадське радіо

Напомним, по данным кампании #PrisonersVoice, в России и оккупированном Крыму за решеткой находится по меньшей мере 101 человек. Кроме того, боевики на Донбассе удерживают в плену не менее 234 украинцев.

Общественные деятели зачитали письма заключенных
Фото: Громадське радіо
Все желающие могли написали письмо пленникам Кремля
Фото: Общественное радио

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 27 сентября состоится забег в поддержку украинского нацгвардейця Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии.

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