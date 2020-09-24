В Киеве устроили акцию с требованием создать ВСК по делу "вагнеровцев". Видео

В Киеве активисты устроили акцию под Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с требованием создать Временную следственную комиссию по делу "вагнеровцев".

Об этом в эфире "Прямого" заявил ветеран АТО, общественный деятель Александр Погребиский. По его словам, ВСК должна установить факт присутствия или отсутствия спецоперации по "вагнеровцам" и проводили ли ее (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Ведь в прессе много фактов опубликовано того, что такая спецоперация проводилась, допросы негласные с "вагнеровцами", которые сбивали наши военные самолеты, а наша власть отрицает возможность проведения такой спецоперации. ВСК должна установить, действительно ли эта спецоперация была. Если власть врет она должен отвечать за это", – сказал Погребиский.

Напомним, ранее народный депутат Украины от "ЕС" Владимир Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями задержанных в Беларуси "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул.

Кроме того, парламентарий опубликовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о спецоперации СБУ по задержанию наемников из российской ЧВК Вагнера. Он отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавших в спецоперации, готовы давать показания по делу.

Спустя некоторое время Арьев обнародовал и видео с допроса сотрудниками СБУ снайпера по имени Владимир Ли, который был также задержан среди боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. К ролику политик приложил очередные копии документов, указывающих на проведение операции украинскими спецслужбами, которую отрицают в Офисе президента.

О доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы все же могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной госизмены руководителя ОПУ, который с каждым днем только набирает обороты, и детальнее о том, что происходит в резонансном деле, – читайте в материале OBOZREVATEL.

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