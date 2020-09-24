В Киеве устроили акцию с требованием создать ВСК по делу "вагнеровцев". Видео
В Киеве активисты устроили акцию под Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с требованием создать Временную следственную комиссию по делу "вагнеровцев".
Об этом в эфире "Прямого" заявил ветеран АТО, общественный деятель Александр Погребиский. По его словам, ВСК должна установить факт присутствия или отсутствия спецоперации по "вагнеровцам" и проводили ли ее (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
"Ведь в прессе много фактов опубликовано того, что такая спецоперация проводилась, допросы негласные с "вагнеровцами", которые сбивали наши военные самолеты, а наша власть отрицает возможность проведения такой спецоперации. ВСК должна установить, действительно ли эта спецоперация была. Если власть врет она должен отвечать за это", – сказал Погребиский.
Напомним, ранее народный депутат Украины от "ЕС" Владимир Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями задержанных в Беларуси "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул.
Кроме того, парламентарий опубликовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о спецоперации СБУ по задержанию наемников из российской ЧВК Вагнера. Он отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавших в спецоперации, готовы давать показания по делу.
Спустя некоторое время Арьев обнародовал и видео с допроса сотрудниками СБУ снайпера по имени Владимир Ли, который был также задержан среди боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. К ролику политик приложил очередные копии документов, указывающих на проведение операции украинскими спецслужбами, которую отрицают в Офисе президента.
О доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы все же могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной госизмены руководителя ОПУ, который с каждым днем только набирает обороты, и детальнее о том, что происходит в резонансном деле, – читайте в материале OBOZREVATEL.
Как сообщал OBOZREVATEL:
первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен глава Офиса президента Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.
Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, которая может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.
В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации с наемниками ЧВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.