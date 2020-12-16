В Киеве установят мемориал погибшим в результате катастрофы самолета МАУ в Иране

В Украине начали конкурсный отбор на установление мемориального знака памяти погибшим пассажирам и экипажу самолета МАУ, который был сбит в небе над Тегераном в январе 2020 года.

Конкурс по определению лучшего эскизного проекта мемориальной композиции объявили авиакомпания МАУ и Благотворительный Фонд "Безопасное Небо", сообщили на сайте организации.

Его должны установить на территории парка "Вербовая роща" в Днепровском районе Киева. К участию в отборе пригласили украинских и иностранных скульпторов, ландшафтных архитекторов, а также команды специалистов.

"Обязанность Украины, так же как и других государств, чьи пассажиры были невинно убиты военными ракетами в иранском небе, – воссоздать историю в искусстве и не позволить в течении времени потерять ответы. Почему погибли эти люди? Почему был сбит именно украинский самолет? Когда будут наказаны виновные? Ландшафтная мемориальная композиция призвана сохранить эту память", – сказано в сообщении.

В Фонде отметили: прозрачность расходов, связанных с конкурсом, будет обеспечивать член Наблюдательного Совета Фонда "Безопасное Небо" Гагик Нерсесян, партнер по аудиту и развитию бизнеса, основатель группы компаний Baker Tilly Украина.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL,в результате атаки лайнера двумя ракетами погибли 176 человек, среди которых 11 были гражданами Украины. В Иране заявили, что это случилось по ошибке, а причиной неправильной работы ПВО стала человеческая ошибка.