В Киеве установлен рекорд по количеству новых больных коронавирусом

Мирослав Семенюк Кияни 09:10, 28.11.2020 Обновлено: 09:12, 28.11.2020

В Киеве по состоянию на утро субботы, 28 ноября, зафиксировали 67 278 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 1739 жителей столицы, что стало новым рекордом по суточному приросту.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Предыдущий рекорд в Киеве был днем ранее, 27 ноября, – 1520 случаев COVID-19.

За сутки в городе умерли 15 пациентов, всего летальных случаев – 1268.

Выздоровели за прошедшие сутки 346 человек. Всего коронавирус преодолели 22 663 жителя Киева.

В Киевской области за сутки были выявлены 979 новых случая инфицирования, всего – 36 214. При этом умерло 675 пациентов (+8 за сутки), выздоровело – 12 504 (+408 за сутки).

СНБО
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 28 ноября в Украине официально подтвержден 709 701 случай коронавирусной инфекции. Из них 16 294 – обнаружены за прошедшие сутки, что также стало рекордом с начала эпидемии.

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