В Киеве установлен рекорд по количеству новых больных COVID-19

В Киеве по состоянию на утро 13 ноября зафиксировали 48 646 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 1083 жителей столицы, что стало новым рекордом по суточному приросту.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Предыдущий рекорд в Киеве был 6 ноября – 1002 случая COVID-19.

За сутки в городе умерли 13 пациентов, всего произошло 938 летальных случаев.

Выздоровели за прошедшие сутки 354 человека. Всего коронавирус преодолели 18 333 жителя Киева.

В Киевской области за сутки были выявлены 672 новых случая инфицирования, всего – 23 103. При этом умерло 535 пациентов (+11 за сутки), выздоровело – 9633 (+177 за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 13 ноября в Украине зарегистрировали 512 652 случая коронавирусной болезни. Из них 11 787 – обнаружены за прошедшие сутки, что также стало рекордом с начала эпидемии.