В Киеве побили сладкий рекорд: яркие фото торта-победителя

25 мая в столице установили "Сладкий рекорд Украины": ко Дню Киева в "БКК" презентовали огромный торт с наибольшим количеством различных вкусов.

Об этом сообщается на Facebook-странице Дарницкой районной государственной администрации. "25 мая произошло событие на самом деле всеукраинского масштаба! В Дарницком районе столицы установили новый вкусный рекорд - презентовали торт с наибольшим количеством вкусов на 5 тысяч кусочков", – сказано в сообщении.

Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация

Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация

Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация

Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация

Отмечается, что в торте-гиганте объединили 20 самых популярных вкусов ТМ "БКК". Им смогли полакомиться около 5 тысяч киевлян и гостей города.

"После официальной части – вкусные тортики бесплатно имел возможность попробовать каждый! Праздничный торт имел более 6 метров в длину и весил полтонны. Рассчитан он на 5 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация

Дарницкий районный в городе Киеве государственная администрация

Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация

Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация

Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация

Напомним, ко Дню Киева в столице также был открыт пешеходно-велосипедный мост, который станет частью нового масштабного туристического маршрута.

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