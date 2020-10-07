В Киеве установили 20 "писем" украинских писателей прошлого века. Фото

На улицах Киева появились 20 табличек-писем с цитатами украинских писателей ХХ-ХХI веков в 20 знаковых местах города.

Инициатива принадлежит проекту "Читать Киев", говорится в его пресс-службе. Авторы проекта отметили, что он помогает раскрыть украинскую идентичность города. На табличках-конвертах разместили не только цитаты украинских авторов о городе, но и специальные QR-коды, которые ведут на сайт проекту.

На сайте можно ознакомиться с полным текстом, узнать о его авторе и локации, упомянутой в нем.

В Киеве установили литературные письма. readingkyiv.net

"Эти цитаты – будто письма, оставленные теми, кто жил в этом городе двадцать, пятьдесят, сто лет назад, но так же искренне любил Киев и восхищался им", – пишут авторы проекта.

Клумбы с письмами можно найти на 20 локациях, которые разбросаны в центре города и на Подоле. Среди них улица Михайловская, кафе-клуб Купидон, замок Ричарда и двор с воронами на Рейтарской.

Открытие табличек-листов с цитатами. readingkyiv.net

Отмечается, что для писем использовали строки 20 украинских писателей: Михаила Семенко, Юрия Позаяка, Лины Костенко, Юрия Андруховича и других.

Например, письмо со словами Василия Стуса разместили возле памятника Богдану Хмельницкому, а Павла Загребельного – возле Софии Киевской.

Для писем использовали строки 20 украинских писателей readingkyiv.net

Проект Читать Киев создала общественная организация Социальный капитал при поддержке Украинского культурного фонда.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко открыл символическую композицию – новый фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка".