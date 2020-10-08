В Киеве установили 20 'писем' украинских писателей прошлого века. Фото

На улицах Киева появились 20 табличек-писем с цитатами украинских писателей ХХ-ХХI веков в 20 знаковых местах города.

Инициатива принадлежит проекту "Читать Киев", говорится в его пресс-службе. Авторы проекта отметили, что он помогает раскрыть украинскую идентичность города. На табличках-конвертах разместили не только цитаты украинских авторов о городе, но и специальные QR-коды, которые ведут на сайт проекту.

На сайте можно ознакомиться с полным текстом, узнать о его авторе и локации, упомянутой в нем.

"Эти цитаты – будто письма, оставленные теми, кто жил в этом городе двадцать, пятьдесят, сто лет назад, но так же искренне любил Киев и восхищался им", – пишут авторы проекта.

Клумбы с письмами можно найти на 20 локациях, которые разбросаны в центре города и на Подоле. Среди них улица Михайловская, кафе-клуб Купидон, замок Ричарда и двор с воронами на Рейтарской.

Отмечается, что для писем использовали строки 20 украинских писателей: Михаила Семенко, Юрия Позаяка, Лины Костенко, Юрия Андруховича и других.

Например, письмо со словами Василия Стуса разместили возле памятника Богдану Хмельницкому, а Павла Загребельного – возле Софии Киевской.

Проект Читать Киев создала общественная организация Социальный капитал при поддержке Украинского культурного фонда.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко открыл символическую композицию – новый фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка".