В Киеве усилят карантин из-за вспышки COVID-19: Кличко сообщил подробности

Киев в связи с увеличением количества больных COVID-19 вошел в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности.

Поэтому по решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в столице снова введут ряд ограничений. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram.

Вхождение в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности предусматривает следующие ограничения:

Проведення массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек – 1 человек на 10 м2 площади здания.

Запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц).

Посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек.

Проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента.

Запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров , кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 м2 помещения.

Запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха – санаториев и лагерей в столице и пригороде.

Перевозка пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

По состоянию на 11 сентября коронавирусом в Киеве заразились 16 523 человек (+404 за сутки), скончались 261 (+7), выздоровели 5 170 (+168).

Больше всего случаев заболевания 10 сентября обнаружили в Дарницком районе – 81, Деснянском – 64, Днепровском районе – 53 случая.

Количество зараженных в Киеве по районам. Виталий Кличко в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, наибольшее количество новых случаев заражением коронавирусом в Украине за прошедшие сутки было зафиксировано в четырех регионах. Рейтинг лидеров возглавил Киев, Тернопольская, Одесская и Харьковская области.