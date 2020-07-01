В Киеве усилили карантин: что запретили
В столице ограничили работу развлекательных заведений и общественного питания
Установлено новое время работы для таких заведений
Решение об усилении карантина принято на основе постановления Кабмина
Карантин в Киеве.
В Киеве с 1 июля согласно постановлению правительства принято решение об усилении противоэпидемических мероприятий.
Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
В Киеве ввели следующие ограничения:
ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе кинотеатров) – до 22:00;
ограничено также организацию массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – с 22:00.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за сутки почти вдвое выросло число новых зараженных COVID-19.
Отметим, что по состоянию на утро среды, 1 июля, в Украине официально подтверждены 44 998 случаев COVID-19. Из них 664 были обнаружены за прошедшие сутки, что на 42 ниже, чем за день до этого.