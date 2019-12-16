В Киеве упало ограждение вдоль железнодорожных путей. Фото

В Киеве на эстакаде от улицы Льва Толстого до железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" обвалилось барьерное ограждение.

Об этом написала коммунальная корпорация "Киевавтодор" на своей странице в Facebook, добавив соответствующие снимки (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

В "Киевавтодоре" отметили, что эстакада – часть недостроенного паркинга на привокзальной площади, дорога и тротуар, которые ведут с привокзальной площади на улицу Льва Толстого находятся только на содержании КП ДЭУ Соломенского района.

В Киеве упало ограждение вдоль железнодорожных путей Facebook \ "Киевавтодор"

В свою очередь, перильное ограждение от площади Вокзальной до улицы Льва Толстого КП ДЭУ не обслуживает и на балансовом учете не состоит.

В КП добавили, что после инцидента было проведено срочное совещание совместно с представителями ДСНС и РГА.

"Хотя, сооружение не на балансе КП ДЭУ Соломенского района, дорожники установили временное ограждение. Просим обходить аварийный участок", – отметили в КП.

В Киеве упало ограждение вдоль железнодорожных путей Facebook \ "Киевавтодор"

В Киеве упала ограда вдоль железнодорожных путей Facebook \ "Киевавтодор"

В Киеве упало ограждение вдоль железнодорожных путей Facebook \ "Киевавтодор"

В Киеве упало ограждение вдоль железнодорожных путей Facebook \ "Киевавтодор"

В Киеве упало ограждение вдоль железнодорожных путей Facebook \ "Киевавтодор"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве обвалилась часть Пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров. Обломки конструкции рухнули под опору.

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