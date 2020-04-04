В Киеве умерших от коронавируса хоронить не будут. Их тела ждет кремация.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в интервью изданию "Радио Свобода".

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"Есть протокол врачей для того, чтобы распространение инфекции не происходило. Относительно этого протокола церемонии погребения отменены и прописана в этом протоколе кремация", – сказал Кличко.

Напомним, всего в столице зафиксировали 214 случаев заражения COVID-19.

Виталий Кличко

Как писал OBOZREVATEL, накануне советник Кличко заявлял о том, что в Киеве "мест для захоронения хватит", указав на Южное и Северное кладбища.

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