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4 апреля • обновлено в 21:58
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В Киеве умерших от коронавируса будут кремировать

3.3т
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В Киеве умерших от коронавируса хоронить не будут. Их тела ждет кремация.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в интервью изданию "Радио Свобода".

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"Есть протокол врачей для того, чтобы распространение инфекции не происходило. Относительно этого протокола церемонии погребения отменены и прописана в этом протоколе кремация", – сказал Кличко.

Напомним, всего в столице зафиксировали 214 случаев заражения COVID-19.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Как писал OBOZREVATEL, накануне советник Кличко заявлял о том, что в Киеве "мест для захоронения хватит", указав на Южное и Северное кладбища.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Комментарии на сайте не модерированы
Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
как и Украину в целом.
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3
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васильевич василий
васильевич василий
Врун . Обещал украинцев к земле
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Кияни

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