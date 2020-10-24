В Киеве умершей 21 год назад женщине пришло приглашение на выборы. Фотофакт

Мирослав Семенюк Кияни 10:13, 24.10.2020 Обновлено: 10:18, 24.10.2020

В Киеве женщине, умершей в 1999 году, пришло приглашение на местные выборы.

Как сообщил в Facebook журналист Максим Иншаков, речь идет о его покойной бабушке.

"Моя бабушка, после того, как умерла в 1999 году, голосовала и за Кучму, и за Ющенко, и за Януковича, и за Порошенко, и за Зеленского... Чувство, что еще 100 лет будет продолжать голосовать за тех, кому надо", – написал он.

По словам Иншакова, его неоднократные походы в территориальную избирательную комиссию ни к чему не привели.

"Передо мной извинялись, говорили что "да-да, конечно, мы все исправим", а на следующие выборы приглашение приходило вновь", – подчеркнул журналист.

Свидетельство о смерти женщины в 1999 году
Facebook Maks Inshakov
Приглашение на выборы для умершей киевлянки
Facebook Maks Inshakov
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе избирательной кампании накануне местных выборов 2020 года в Украине выявили множество манипуляций и правонарушений.

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Кияни

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