В Киеве умер мужчина, подавившись салом: россияне злорадствуют

В Киеве, возле станции метро "Черниговская" умер мужчина 27 апреля.

Очевидцы рассказали "Информатору", что это произошло около 14:00 возле киоска "Бистро" из-за того, что он подавился большим куском сала.

"Приблизительный возраст умершего — 50 лет. Скорую вызвала продавщица "Бистро". Через 5-7 минут на место происшествия прибыли 2 бригады скорой помощи. Со слов женщины, до приезда скорой прохожие пытались оказать ему первую помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину реанимировали около получаса, однако спасти его не удалось. Полиция и судмедэксперты устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

В России моментально подхватили новость о том, что "украинец насмерть подавился большим куском сала".

"Передоз украинского "наркотика", "Срочно сообщите Терезе Мэй. Это похлеще "Новичка", – прокомментировали пользователи.

Тему отравляющего вещества даже развили в сети: "Сальничок" от создателей "Новичка", точечное поражение и 100% результат", – добавили пользователи.

"Видно давно сало не ел, вот и пожадничал", "Наверное сало не кошерное было", "Это анекдот что ли", – написали в сети.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве рядом с метро был обнаружен труп с ножевыми ранениями.