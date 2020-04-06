В Александровской больнице Киева скончался 30-летний мужчина с коронавирусом, за жизнь которого врачи боролись на протяжении нескольких недель.

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На протяжение всего лечения он находился в тяжелом состоянии, сообщила на своей странице в Facebook главврач Александровской больницы Людмила Антоненко (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

instagram.com/coach_viushina

"К сожаления, мы потеряли пациента. За его жизнь мы боролись последние несколько недель. На протяжении всего лечения пациент был тяжелым, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких) и ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация – метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности)", – написала главврач.

Антоненко от себя и врачей больницы выразила соболезнования родным и знакомым умершего.

Отмечается, что умершим является 30-летний мужчина Кирилл. Его супруга Валерия Вьюшина в Instagram уточнила, что похороны состоятся 7 апреля.

"Я не понимаю, это можно как-то пережить? Я не хочу ничего и никого. Завтра похороны. Пожалуйста, не звоните мне", – написала девушка.

В свою очередь Антоненко уточнила, что еще один пациент на ЭКМО находится в тяжелом и нестабильном состоянии.

facebook.com/doc.antonenko

По состоянию на 6 апреля, в инфекционном отделении Александровской больницы находятся 65 пациентов. У 43 подтвержден диагноз коронавирус, 20 – подозрением, 4 – в реанимации, 1- на ЭКМО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте появилось видео о том, как в одной из инфекционных больниц Киева врачи спасают пациента, у которого есть подозрение на коронавирус. Мужчина был в критическом состоянии. Как выяснилось, речь шла как раз о Кирилле.

Напомним, что в Киеве по состоянию на 12:00 6 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 267 человек, 12 вылечились, четверо – умерли.

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