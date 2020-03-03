В Киеве ученикам ежедневно будут измерять температуру из-за коронавируса: Кличко дал распоряжение

Мэр Киева Виталий Кличко поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать ежедневное измерение температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ.

Об этом Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Он напомнил, что столица подготовила необходимые базы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус и ввела ряд мер для предотвращения распространения заболевания.

"В Украине выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Пациент госпитализирован в Черновицкой области. В Киеве пока случаев этого вируса не зафиксировали. Но мы, понимая угрозу, должны быть готовы к такому вызову", – подчеркнул Кличко.

kiev.klichko.org

Он отметил, что в столице подготовлены базы в семи столичных больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. Три из них для взрослых, три для детей и одна для беременных.

В случае осложнения эпидемической ситуации столичная власть определила дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса. Подготовлены две специализированные бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус. Также все быстрые дезинфицируют дважды в день.

"Весь коммунальный общественный транспорт столицы перед выходом на линию ежедневно тоже обрабатывают дизенфициющими средствами. Я поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать измерения каждое утро температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ", – подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что столичная власть, по собственной инициативе, заказала оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева. Пассажирам, у которых обнаружили высокую температуру или признаки возможного заболевания, могли сделать тест непосредственно в аэропорту.

Кличко призвал киевлян и всех украинцев не поддаваться панике, ответственно относиться к своему здоровью и безопасности окружающих, а при появлении симптомов вирусного заболевания – сразу обращаться к врачам.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавируса – заболевания обнаружили в Черновцах

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