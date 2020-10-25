В Киеве участки для голосования открыли с нарушениями: где опоздали

В Киеве в день проведения местных выборов, 25 октября, 6 избирательных участков начали работу с опозданием.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины в Telegram. Отмечается, что по состоянию на 8:30 утра 2 участка не открылись.

"Сегодня в 8:00 часов начали работу 1103 участковые избирательные комиссии на территории Киева, 6 из которых в Шевченковском (3) и Соломенском (3) районе столицы, – с опозданием, а 2 – в Оболонском и Дарницком районах – по состоянию на 8:30 не открылись", – сказано в сообщении.

Отмечается, что сведения о событиях внесены в Журналы единого учета заявлений и сообщений и проводится проверка.

В ведомстве добавили, что почти 4500 работников структурных подразделений вместе с приданными силами с Нацполиции и Национальной академии внутренних дел обеспечивают публичную безопасность и правопорядок на всех избирательных участках. Правоохранители в усиленном режиме обеспечивают правопорядок и безопасность как на УИК, так и на улицах столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальной полиции Украины составили 128 протоколов о совершении административных правонарушений избирательного законодательства в "день тишины" накануне местных выборов 24 октября.