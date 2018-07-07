В Киеве убили подполковника полиции: суд принял решение

Прокуратура Киева сообщила о подозрении 48-летнему жителю Киева по факту умышленного убийства подполковника полиции Дмитрия Глушака.

Задержанному объявлено о подозрении по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений), и ч.4 ст.187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) УК Украины, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В Шевченковский райсуд Киева было внесено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото с места убийства

Как сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, суд удовлетворил ходатайство и арестовал подозреваемого на 60 суток без права внесения залога, передает "УП".

"Установлено, что в конце июня злоумышленник, который уже был неоднаразово судим за тяжкие корыстные преступления, через интернет нашел объявление потерпевшего о продаже золотой цепочки и договорился о встрече. Во время встречи, сев в автомобиль на заднее сиденье, подозреваемый совершил в потерпевшего два выстрела из огнестрельного оружия, после чего завладел его вещами, а именно золотой цепочкой и мобильным телефоном, и скрылся с места происшествия", - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемый был задержан на территории Киевской области. Первоочередными следственными действиями установлено и изъято оружие, из которого, вероятно, совершено убийство.

Как сообщал OBOZREVATEL, 40-летний подполковник Дмитрий Глушак работал в разных управлениях Нацполиции Украины в Киеве. Одним из мест работы было Оболонское райуправлении полиции, где Глушак был старшим оперуполномоченным, а позже занимал должность замначальника одного из отделов. Последнее место его работы - департамент оперативно-технических мероприятий ГУНП в Киеве.