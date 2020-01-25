В Киеве тысячи попали в "ловушку" в метро: появились фото и видео паники

В сети бурно обсуждают фото и видео, сделанные 24 января в метро в Киеве. Там, после сообщения от анонимных минеров полиция закрыла центральные станции метро, где в "ловушке" оказались тысячи людей.

Пассажиры как раз возвращались после работы домой. Так, на фото, которые появились в соцсетях, видно платформу метро, а также переход и эскалатор, полностью забитые людьми.

Заполненное людьми столичное метро Ху*вый Киев

По информации "Сегодня" людям пришлось провести под землей 30 минут. При этом, людям никто не объяснил, что им делать, чтобы обеспечить свою безопасность. Сообщений о том, как пассажиры могут покинуть станцию метро, тоже не было.

Люди оказались в "ловушке" в метро Ху*вый Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 24 января, неизвестные сообщили о заминировании 5 центральных станций метро в Киеве. Анонимные звонки поступили в час пик.

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