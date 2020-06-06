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6 июня • обновлено в 14:02
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В Киеве ТЦ начали строить прямо на дороге: у Кличко "тупо в шоке"

8.7т
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В Киеве торговый центр начали строить на проезжей части, заняв полностью одну полосу дороги.

Как сообщил в Facebook пользователь Сергей Наумович, строительство ведется на проспекте Леся Курбаса, недалеко от ТЦ "Апрель".

В Киеве ТЦ начали строить прямо на дороге

В Киеве ТЦ начали строить прямо на дороге

Андрей Мадика

"В Киеве торговые центры начинают наступление на проезжую часть. В этом месте, например, теперь будут автомобильные заторы, так как одна полоса из трех отойдет этому замечательному зданию на конечной третьего трамвая. Зачем вообще нам дороги? Забирайте их под строительство торговых центров и жилищных комплексов", – отметил он, добавив в конце поста "А такое как тебе, Илон (Маск)?".

Наумович также подчеркнул, что из-за строительства будет испорчен внешний вид.

Публикацию прокомментировал советник мэра Киева Максим Бахманов. "Тупо шок, выясняем", – подчеркнул он.

Однако один из пользователей уточнил, что строительство длится уже около двух лет, и с другой стороны дороги такая же ситуация.

В Киеве ТЦ начали строить прямо на дороге: у Кличко "тупо в шоке"

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Киева запретил строительство жилого комплекса на земельном участке в районе Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина Киев
Тег
строительство
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Кияни Жизнь столицы

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