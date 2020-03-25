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25 марта • обновлено в 19:06
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В Киеве цветочные лавки "спрятались" за шторами. Фото и видеофакт

1.6т
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В Киеве в переходе возле станции метро Льва Толстого цветочные ларьки, "спрятались" за шторами. Продавцы уверяют, что они просто охраняют товар.

Корреспондент OBOZREVATEL заметил, как при его появлении продавцы начали быстро закрывать прилавки шторами и потребовали перестать снимать. При этом, до его появления непосредственно возле прилавков, всё было открыто.

По их словам, они не торгуют цветами, а лишь охраняют их. Мол, другого места для хранения нет, а поставщику вернуть цветы уже нельзя. Поэтому им приходиться своими силами охранять товар, в том числе, и от лиц без определенного места жительства.

В Киеве цветочные лавки "спрятались" за шторами

В Киеве цветочные лавки "спрятались" за шторами

В Киеве цветочные лавки "спрятались" за шторами

В Киеве цветочные лавки "спрятались" за шторами

В Киеве цветочные лавки "спрятались" за шторами

В Киеве цветочные лавки "спрятались" за шторами

В Киеве цветочные лавки "спрятались" за шторами

В Киеве цветочные лавки "спрятались" за шторами

В Киеве цветочные лавки "спрятались" за шторами

В Киеве цветочные лавки "спрятались" за шторами

В Киеве цветочные лавки "спрятались" за шторами

В Киеве цветочные лавки "спрятались" за шторами

Отметим, что на время карантина в Украине запрещена деятельность любых магазинов и торговых точек, кроме продуктовых, продовольственных и аптек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский обратился к главам регионов и призвал закрыть большие рынки, а на маленьких контролировать количество людей.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Теги
карантин вирус
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