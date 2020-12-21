В Киеве сын спрятал убитую мать в диван и 10 дней спал на нем. Фото

В Днепровском районе Киева полиция обнаружила тело женщины, которую якобы убил собственный сын.

Инцидент произошел на улице Радужной 39. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По его данным, сын зарезал мать, затем замотал ее тело в пакет и положил в диван, где оно пролежало 10 дней. В это время он якобы спал и ел на диване.

По словам соседей, у мужчины есть психологические расстройства и он недавно якобы вышел из тюрьмы, где отбывал срок за убийство.

В полиции OBOZREVATEL подтвердили, что действительно обнаружили тело женщины. Причины ее смерти установит экспертиза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Славянске Донецкой области произошло жестокое убийство мужчины и двух женщин.

Тело мужчины с перерезанным горлом в возрасте до 50 лет было найдено 19 декабря утром на улице. Позднее в квартире убитого обнаружили тела двух женщин с такими же следами насильственной смерти.