В Киеве супермаркеты "забили" на карантин: персонал без масок и перчаток
В Киеве некоторые супермаркеты нарушили условия карантина: многие сотрудники и кассиры работают без масок и перчаток.
Также без соблюдения мер предосторожности работают пекари и мясники. И такие нарушения карантина в большинстве магазинов, говорится в сюжете программы "Факты".
Сообщается, что если маска не закрывает нос, то она не защищает от вирусов. Также в условиях карантина отсутствие средств защиты для работников сферы обслуживания отсутствие средств защиты недопустимо.
"Я работаю в маске, но просто сейчас ее опустила. Мне тяжело дышать. Я опустила маску, потому что задыхаюсь", – рассказала одна из сотрудниц столичного супермаркета.
Другой работник магазина сказал, что меняет расположение маски на лице, чтобы свободнее дышать. На замечание журналиста мужчина ответил, что не делает это (опускает маску с лица. – Ред.) очень часто.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабмин на заседании 29 апреля разрешил работу продовольственных и аграрных рынков, которые могут выполнить санитарные нормы и которые были закрыты на карантин. В частности, работа рынков будет регламентироваться четкими санитарными нормами.
Полная отмена карантина в Украине без обоснованных профилактических мер может привести к 120-140 тыс. жертв коронавируса COVID-19 до конца 2020 года.
Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ожидается ослабление карантинных мер.
В Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 4 мая.
Однако с 11 мая в стране ослабят некоторые ограничительные меры. Например, украинцам разрешат посещать парки, скверы, зоны отдыха, парикмахерские и салоны красоты.
Также с 11 мая кафе и ресторанам разрешат работать через "окно выдачи" и на летних площадках, а все магазины получат разрешение продавать товары хозяйственного назначения, мебель и т.д.
При самых оптимистичных прогнозах метро в Украине откроют в середине лета, а масочный режим продержится минимум до конца года.