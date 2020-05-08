В Киеве супермаркеты "забили" на карантин: персонал без масок и перчаток

В Киеве некоторые супермаркеты нарушили условия карантина: многие сотрудники и кассиры работают без масок и перчаток.

Также без соблюдения мер предосторожности работают пекари и мясники. И такие нарушения карантина в большинстве магазинов, говорится в сюжете программы "Факты".

В Киеве супермаркеты нарушили условия карантина Скриншот

Сообщается, что если маска не закрывает нос, то она не защищает от вирусов. Также в условиях карантина отсутствие средств защиты для работников сферы обслуживания отсутствие средств защиты недопустимо.

"Я работаю в маске, но просто сейчас ее опустила. Мне тяжело дышать. Я опустила маску, потому что задыхаюсь", – рассказала одна из сотрудниц столичного супермаркета.

В Киеве супермаркеты нарушили условия карантина Скриншот

Другой работник магазина сказал, что меняет расположение маски на лице, чтобы свободнее дышать. На замечание журналиста мужчина ответил, что не делает это (опускает маску с лица. – Ред.) очень часто.

В Киеве супермаркеты нарушили условия карантина Скриншот

В Киеве супермаркеты нарушили условия карантина Скриншот

В Киеве супермаркеты нарушили условия карантина Скриншот

В Киеве супермаркеты нарушили условия карантина Скриншот

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