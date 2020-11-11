В Киеве судья за рулем Mercedes сбил подростка на мотоцикле

В Киеве судья одного из районов на Mercedes-Benz GLE 450 столкнулся с несовершеннолетним на мотоцикле Kawasaki.

Инцидент произошел вечером 9 ноября, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть, доскрольте страницу до конца).

Мужчина решил заехать на заправку на бульваре Дружбы Народов и во время маневра столкнулся. "Парень получил травмы средней тяжести", – заявили в ГБР.

Сейчас следователи выясняют, кто был виноват в этой ситуации.

К виновнику могут применять следующие санкции:

• штраф от 51 до 85 тыс. грн;

• исправительные работы до 2 лет;

• арест до 6 месяцев;

• ограничение свободы до 3 лет;

• лишение права управлять автомобилем до 3 лет.

К слову, стоимость Mersedes-Benz GLE стартует от 1,6 млн, а мотоциклов Kawasaki – от 300 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве пьяный мотоциклист сбил трех пешеходов на переходе, было опубликовано видео с места ДТП.