В Киеве суд призвали забрать у песчаных нелегалов 17 га земли стоимостью более 651 млн

Киевская местная прокуратура №7 в суде требует вернуть территориальной общине города Киева земельный участок площадью около 17 га стоимостью более 651 млн грн, который расположен в Голосеевском районе Киева. Эта земля отнесена к землям водного фонда и принадлежит территориальной общине столицы на праве коммунальной собственности. Об этом сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры.

Согласно сообщению, земельный участок на улице Промышленной в Голосеевском районе используется для незаконной добычи песка компаниями, связанными с "смотрящим" по Киеву Денис Комарницким и президентом компании "Укрбуд" Сергеем Кучером.

"Земельный участок незаконно используется субъектом хозяйствования, в том числе для намыва (добычи) песка. При этом каких-либо решений об отводе в пользование земельного участка Киевский городской совет не принимал", – подчеркивают в Киевской городской прокуратуре.

Сейчас прокуроры требуют в суде возврата участка площадью 17 га в собственность киевлян.

"С целью восстановления прав территориальной общины столицы и пресечению незаконного использования коммунальной земли Киевская местная прокуратура №7 обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о возврате земельного участка должному владельцу – Киевскому городскому совету. Кроме того, по указанным фактам продолжается досудебное расследование с целью привлечения виновных лиц к ответственности", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что компания "Мостобуд", которую связывают с Комарницким и Кучером, и которая занимается незаконной добычей песка, задолжала Киеву 300 млн гривен. Эта сумма включает расходы из-за нецелевого использования земельного участка и несогласованного договора субаренды. Компания до сих пор не уплатила эти средства в городской бюджет.

Вместо производственных площадей, которые "Мостобуд" должен был создать на участке по условиям договора аренды, участок использовался для складирования песка, добытого в русле реки Днепр без спецразрешений различными пиратскими компаниями, в частности компанией "Соби", которая фактически и проводит операционную деятельность на площадке.

Сейчас этот земельный участок находится в коммунальной собственности и никаких оснований на пользование им у "Мостобуда", "Мостобуд Транс" или ООО "КСП ГРУПП" нет. Однако, несмотря ни на что, на земельном участке общей площадью около 17 гектаров лежат терриконы песка, которые продолжают грузовиками вывозить с площадки.

Когда же противоправные действия пытаются остановить общественные активисты – дело доходит до стычек и драк. Один из самых громких конфликтов произошел 19 августа 2020, когда на попытки сотрудников "Киевблагоустройства" демонтировать незаконно установленный забор, охрана объекта ответила поджогом автомобиля под забором и закладкой туда взрывного устройства.