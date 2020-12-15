Студентов в Киеве заманивали на митинг деньгами: сколько предлагали

В Киеве студентам одного из столичных ВУЗов разослали предложение поучаствовать в митинге за 140 гривен. Соответствующие сообщения появились в чате одного из общежитий.

Как видно из переписки, которая оказалась в распоряжении OBOZREVATEL, они учащиеся должны были "работать" утром 15 декабря (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Нужно с 9:00 (быть в центре – Ред.). Работаем с 10:00 до 12:00 (15 декабря – Ред.). Оплата 140 гривен", – говорится в сообщении.

Уточняется, что студентам предлагали "стоять" против повышения тарифов. При этом, они должны были в начале мероприятия занять свое место, а потом "можно отойти, но быть на связи".

Ранее OBOZREVATELсообщал, что во вторник, 15 декабря, в центре Киева на масштабной акции движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" предприниматели потребовали отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса. А также принять законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.